مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة ثالث فى إطلاق نار بمنطقة الأغوار

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة، أعلن الحيش الإسرائيلى أن منفذا هجوم الأغوار انسحبا، وجار البحث عنهما. كما نشر الجيش الإسرائيلى حواجز عسكرية شمالى الأغوار بعد العملية.

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