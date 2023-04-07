الصين: على القوى الكبرى تبنى موقف عادل إزاء الوضع فى فلسطين

جدة - نرمين السيد - كما دعت الصين القوى الكبرى لتبنى موقف عادل إزاء الوضع فى فلسطين، وقالت وزارة الخارجية الصينية: "نحث جميع الأطراف خصوصًا إسرائيل على الالتزام بعدم التصعيد".
وأضافت بكين أنه "على القوى الكبرى تجمل مسؤولياتها حول الوضع بالأراضي المحتلة".
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