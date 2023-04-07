العالم اليوم - شراكة استراتيجية بين إثمار الدولية القابضة والصكوك الوطنية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 أبريل 2023 03:26 مساءً - وقعت شركة إي أي اتش - إثمار الدولية القابضة مع شركة الصكوك الوطنية التابعة لمؤسسة دبي للاستثمارات اتفاقية شراكة استراتيجية وذلك خلال المراحل التحضيرية لإدراج أسهم شركة إي أي اتش - إثمار الدولية القابضة كشركة مساهمة مدرجة في سوق الأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنص الاتفاقية على دخول شركة الصكوك الوطنية كشريك استراتيجي خلال عملية الطرح الخاص، حيث تمثل هذه الشراكة خطوة جديدة في سجل نجاحات وإنجازات الشركتين، و الذي يسهم بدوره في تطوير الأسواق المحلية ونمو اقتصاد الدولة بما يتماشى مع رؤية قيادتها في رسم مساراً واضحاً للنمو الاقتصادي المستدام.

و من جانبه، علق العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إي أي اتش – إثمار الدولية القابضة، السيد علي الجبيلي، قائلاً إن الشركة تعتبر رائدة في الشرق الأوسط، ومهمتها بناء قيمة حقيقية لمستقبل الأستثمار عن طريق الشراكات الأستراتيجية لتطوير محفظة استثمارية متنوعة و مبتكرة و مستدامة".

و أضاف: "إن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة يمثل مركزًا رئيسياً لأنشطة أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يتضح من الانتعاش الكبير الذي تشهده الدولة، مؤكداً على أن اقتصاد الإمارات أظهر مرونة في مواجهة التحديات العالمية، مما أسهم في توجه المستثمرين من كافة أنحاء العالم لإنشاء أعمالهم و الاستثمار في اقتصاد آمن و سريع النمو".

كما أنه أشاد بما تتمتع به شركة "بي اتش ام كابيتال" من خبرة في مجال الأسواق المالية، و في توفير خدمات عالية الجودة وفقاً لأرقى المعايير العالمية.

وعلق السيد محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية، قائلا: "تقدم الصكوك الوطنية فرصاً آمنة لتنمية الثروة والادخارات، من خلال خطة توفير تعتمد على المضاربة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، ومن أبرز أعمدة نجاح الشركة، هو إيمانها الراسخ بالدور المحوري الذي يلعبه الاستثمار الآمن في بناء اقتصاد أقوى والتزامها المستمر بتشكيل مستقبل مالي أفضل لأجيال اليوم والغد، و نحن على ثقة بأن استثمارنا الاستراتيجي في شركة إي أي اتش - إثمار الدولية القابضة سيصب في مصلحة المستثمرين في الشركة و حملة الصكوك".

وتمتلك مجموعة إي أي اتش – إثمار الدولية القابضة ومقرها أبوظبي العديد من الشركات في مختلف المجالات مثل الطاقة والتكنولوجيا والتطوير العقاري، وتقوم بتشجيع وتطوير الأعمال المتنوعة عبر الاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات على المستويين المحلي والدولي، سعياً للعوائد المستدامة التي تضمن نمواً قوياً و متواصلاً للمجموعة.