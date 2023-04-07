العالم اليوم - سكاي نيوز: الشقيقتان القتيلتان في الضفة الغربية بريطانيتان

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 أبريل 2023 07:19 مساءً - نقلت محطة "سكاي نيوز" عن مسؤول بريطاني لم تذكر اسمه أن شقيقتين قتلتا في الضفة الغربية المحتلة يوم الجمعة كانتا بريطانيتين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشقيقتين إحداهما في الخامسة عشرة والأخرى في العشرينيات من عمرها.

كما أصيبت والدتهم بجروح خطيرة عندما تعرضت سيارتهم لهجوم يوم الجمعة بالقرب من مستوطنة الحمرا، على بعد حوالي 30 ميلاً شمال القدس.

وقال مراسل سكاي نيوز إنه يعتقد أن العائلة انتقلت إلى إسرائيل حوالي عام 2005.

ووقع إطلاق النار بعد غارات جوية إسرائيلية استهدفت لبنان وغزة، ردا على هجمات صاروخية ألقت إسرائيل باللوم فيها على حركة حماس.

وتصاعدت التوترات في المنطقة بعد مداهمات الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى هذا الأسبوع.