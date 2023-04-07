العالم اليوم - سفير كوريا الجنوبية يكشف سر مشاركته في مائدة إفطار المطرية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 أبريل 2023 08:16 مساءً - لفت سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، هونغ جين ووك، الأنظار بمشاركته لأول مرة في الإفطار على أكبر مائدة رمضانية بحي المطرية الشعبي في القاهرة.

وأقيمت المائدة، يوم الخميس، بطول تخطى ألف متر وحضور أكثر من 7 آلاف شخص منأهالي عزبة حمادة بالمطرية، وهي المرة التاسعة التي تقام فيها المائدة التي بدأت منذ عام 2013، وتنعقد في منتصف شهر رمضان من كل عام، ولاقت رواجا واستحسانا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام.

السفير الكوري الجنوبي بالقاهرة كشف لموقع "دوت الخليج" قصة حضوره مائدة المطرية الرمضانية قائلا:

تلقيت دعوة لحضور المائدة من المدون المتخصص في التدوين عن الطعام، صاحب قناة أكلة عدنان على موقع يوتيوب.

أردت حقًا تجربة شيء مصري أصيل وطقوس مختلفة والتعرف على الثقافة الشعبية، مثلما قالت الأغنية "رمضان في مصر حاجة تانية".

كان رمضان في المطرية فريدًا ومثيرًا للإعجاب، يبدو الجميع سعداء بروح رمضان والتشارك معا في طعامهم وحبهم، إنها ثقافة الحب والفخر.

لقد رأيت روحًا جماعية رائعة في رمضان بالمطرية، وهي روح لا تُرى إلا هنا في مصر، كان كل الطعام لذيذا جدا.

كان الشعور بأنني لست وحدي وأنني محاط بأشخاص يهتمون بي والهدية هي الإفطار، كان كل الطعام المصري على المائدة مثاليًا مثل المحشي والقطايف وكل شيء لذيذ وجيد للصحة.

كما أنني كذلك أحب المشروبات الرمضانية بمصر مثل التمر والسوبيا.

وأحب أن أكشف أنني صمت ثلاثة أيام من رمضان العام الماضي، كان اليوم الثاني في الصيام هو الأكثر صعوبة، ولكن يمكنني القيام بذلك بفضل حقيقة أنني لست وحدي الصائم، فالصوم له معنى أكبر عندما يقود إلى المشاركة والتعاون.

أشعر في مصر بلحظات سعيدة لإحساسي أنني لست وحدي، فالمصريون متقبلون للآخر ومرحبون للغاية، لقد قبلوني كواحد منهم، ليس هناك تمييز على أساس الجنسية أو الجنس.

من جانبه، قال المصور المصري كريم البنا، إن السفير الكوري حضر الإفطار بين الناس دون حراسة كبيرة، وكان يبدي سعادة كبيرة بالمشاركة.

وتابع في حديثه لموقع "دوت الخليج" أن السفير حضر قبل موعد آذان المغرب بنصف ساعة وتذوق كل الطعام والمشروبات، وأمسك هاتفه وكان حريصا على تصوير كل شيء في المكان، والناس كانوا سعداء به.