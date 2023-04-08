العالم اليوم - مناورات صينية حول تايوان.. ورصد طائرات وسفن حربية

انتم الان تتابعون خبر مناورات صينية حول تايوان.. ورصد طائرات وسفن حربية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 أبريل 2023 04:23 صباحاً - أعلنت القيادة الميدانية الشرقية بجيش التحرير الشعبي الصيني أن بكين ستجري مناورات عسكرية على مدى ثلاثة أيام حول تايوان اعتبارا من اليوم السبت.

وأضافت‭ ‬القيادة في بيان مقتضب أن الصين ستسير "دوريات استعداد للقتال" وتجري تدريبات حول مضيق تايوان وإلى الشمال والجنوب والشرق من تايوان "كما هو مزمع".

من جانبها قالت وزارة الدفاع التايوانية، يوم السبت، إنها رصدت 13 طائرة صينية و3 سفن حربية حول الجزيرة.

وأشارت إلى أن "أربعا من الطائرات المرصودة عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان ودخلت الجزء الجنوبي الشرقي من منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي".

وجاء الإعلان عن المناورات بعد يوم من عودة رئيسة تايوان تساي إينغ وين من زيارة للولايات المتحدة.

والتقت تساي مع رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي أثناء وجودها في لوس أنجلوس يوم الأربعاء مما أثار غضب بكين التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها.

رئيسة تايوان: لن يوقفنا شيء عن التواصل مع العالم

صرّحت تساي يوم الجمعة لدى عودتها من زيارة إلى أميركا الوسطى والولايات المتحدة، أن تايوان لن يوقفها شيء عن التواصل مع العالم ولن ترضخ للضغط.

قالت تساي بعد نزولها من الطائرة إن الاستقبال الحار لها في الخارج ينطوي على رسالة قوية.

أوضحت رئيسة تايوان: "أظهرنا للمجتمع الدولي أن تايوان ستكون أكثر اتحادا في مواجهة الضغط والتهديدات ولن ترضخ للقمع، ولن تتوقف عن التواصل مع العالم بسبب المعوقات".

مضت تساي قائلة "يدعم شركاؤنا الديمقراطيون إصرار تايوان على حماية الديمقراطية والحرية، ويوطد إصرارنا أيضا صداقتنا مع شركائنا الديمقراطيين".

الرد الصيني على رحلة تساي