كوريا الشمالية تختبر غواصة مسيرة جديدة ذات قدرات نووية

واختبرت كوريا الشمالية نوعًا جديدًا من الغواصات الهجومية ذات القدرات النووية يسمى "هايل-2"، بعد أكثر من أسبوع من الكشف عن نظام جديد للغواصات المسيرة يسمى "هايل-1"، ويعنى تسونامى بالكورية، ومصمم للقيام بهجمات مفاجئة فى مياه العدو.
ويقول محللون إن كوريا الشمالية تستعرض قدراتها النووية المتنوعة ضد واشنطن وسول، رغم أن الجانبين يشككان فيما إذا كانت تلك الغواصات جاهزة للعمل.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن التجربة أجريت فى الفترة من الرابع إلى السابع من أبريل، وأن الغواصة قطعت مسافة ألف كيلومتر تحت الماء على مدى 71 ساعة وست دقائق، ونجحت فى إصابة نموذج لهدفٍ معادٍ.
وقالت الوكالة: "الاختبار أثبت تماما اعتمادية نظام الأسلحة الاستراتيجية تحت الماء وقدرته الهجومية الفتاكة".
وكثفت كوريا الشمالية أنشطتها العسكرية فى الأسابع الأخيرة، احتجاجًا على المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
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