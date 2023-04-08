العالم اليوم - رئيسة تايوان ترد على الصين.. وتعلق على مناورات الـ3 أيام

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 أبريل 2023 07:19 صباحاً - قالت رئيسة تايوان تساي إينغ وين، السبت، إن الجزيرة تواجه "توسعا استبداديا مستمرا"، بعد أن أعلنت الصين تدريبات عسكرية لثلاثة أيام.

وذكرت تساي: "واجهنا في السنوات الأخيرة نزعة توسعية استبدادية مستمرة"، مؤكدة أن تايوان "ستواصل العمل مع الولايات المتحدة والدول الأخرى ذات العقلية المماثلة للدفاع بشكل مشترك عن قيم الحرية والديمقراطية". ويأتي الإعلان عن بدء المناورات غداة عودة رئيسة تايوان تساي إينغ وين من زيارة للولايات المتحدة. والتقت تساي مع رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي أثناء وجودها في لوس أنجلوس، الأربعاء الماضي، مما أثار غضب بكين التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها. مناورات صينية لـ3 أيام قال الجيش الصيني إنه بدأ مناورات تستمر لمدة 3 أيام حول تايوان، حيث تعد "تحذيرا جديا" للانفصاليين التايوانيين بسبب "تواطؤهم مع قوى خارجية".

وصف بكين المناورات بأنها ضرورية للحفاظ على السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية.

قالت القيادة الميدانية الشرقية بجيش التحرير الشعبي الصيني في بيان مقتضب إن الصين ستسير "دوريات استعداد للقتال" وتُجري تدريبات حول مضيق تايوان وإلى الشمال والجنوب والشرق منتايوان "كما هو مزمع".

ذكرت وزارة الدفاع في تايوان أنها ستتعامل مع إعلان بكين عن بدء المناورات بهدوء وعقلانية وبشكل لا يتضمن أي تصعيد أو إثارة للنزاع.

قالت الوزارة إنها رصدت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4 طائرات صينية في منطقة الدفاع الجوي الخاصة بتايوان.

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