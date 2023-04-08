الشرطة الأمريكية تحقق فى إطلاق نار داخل حرم جامعة أوكلاهوما

جدة - نرمين السيد - أعلنت جامعة أوكلاهوما الأمريكية، اليوم السبت، أن قوات الشرطة تحقق فى حادث إطلاق نار محتمل، وقع فى الحرم الجامعي.



جدة - نرمين السيد - أعلنت جامعة أوكلاهوما الأمريكية، اليوم السبت، أن قوات الشرطة تحقق فى حادث إطلاق نار محتمل، وقع فى الحرم الجامعي. وقال مسؤولون، فى منشور عبر حسابات الجامعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تم الإبلاغ عن إطلاق نار نشط فى "فان فليت أوفال"، وهو شارع فى وسط الحرم الجامعي.

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