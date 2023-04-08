العالم اليوم - واشنطن ترسل "غواصة نووية" للشرق الأوسط.. وهذه مهمتها

انتم الان تتابعون خبر واشنطن ترسل "غواصة نووية" للشرق الأوسط.. وهذه مهمتها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 أبريل 2023 09:22 صباحاً - أعلنت البحرية الأميركية، السبت، أن غواصة تعمل بالطاقة النووية ومزودة بصواريخ موجهة تعمل في الشرق الأوسط دعما للأسطول الخامس الأميركي الذي يتخذ من البحرين مقرا له.

وذكر المتحدث باسم البحرية تيموثي هوكينز في بيان أن الغواصة فلوريدا دخلت المنطقة، الخميس، وبدأت في عبور قناة السويس.

وأضاف "الغواصة قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز من طراز توماهوك وأُرسلت إلى الأسطول الخامس الأميركي للمساعدة على نشر الأمن والاستقرار البحريين في المنطقة".