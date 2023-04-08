فرنسا: مستمرون فى دعم أوكرانيا عسكريا

جدة - نرمين السيد - وأضاف باولى - فى تصريح خاص لقناة العربية الحدث، اليوم السبت - أن فرنسا ستستمر فى دعمها الكامل لأوكرانيا على كافة الأصعدة منها السياسى والاقتصادى والإنسانى، بالإضافة إلى الدعم العسكرى، مؤكدا أن ذلك الدعم مستمر إلى أن تستعيد أوكرانيا أراضيها من روسيا.

وكانت روسيا قد أطلقت فى الرابع والعشرين من فبراير 2022 عملية عسكرية فى أوكرانيا ، ولم تنجح الدعوات الدولية فى وقفها.