البحرية الأمريكية: أرسلنا غواصة نووية إلى الشرق الأوسط لدعم الأمن

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيان البحرية الأمريكية، اليوم السبت، فإن غواصة تعمل بالطاقة النووية ومزودة بصواريخ موجهة تعمل فى الشرق الأوسط دعمًا للأسطول الخامس الأمريكى الذى يتخذ من البحرين مقرا له.

وقال المتحدث باسم البحرية الأمريكية، تيموثى هوكينز، إن الغواصة فلوريدا دخلت المنطقة يوم الخميس، وبدأت فى عبور قناة السويس، موضحًا أنها "قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز من طراز توماهوك، وأُرسلت إلى الأسطول الخامس الأمريكى للمساعدة على نشر الأمن والاستقرار البحريين فى المنطقة".