وسائل إعلام صينية: بكين تجرى تدريبات على تطويق تايوان بشكل كامل

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات له، اليوم، قال السيناتور الأمريكى مايكل ماكول، من العاصمة التايوانية، تايبيه، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة ستوفر التدريب لجيش تايوان من أجل السلام.
وتعهد المشرع الأمريكى، وهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكى، بالمساعدة فى توفير التدريب للقوات المسلحة التايوانية وتسريع تسليم الأسلحة، إذ بدأت الصين تدريبات عسكرية لمدة ثلاثة أيام حول الجزيرة التى تعتبرها بكين جزءًا لا يتجزأ من أراضيها.
وقال:"سنوفر تدريبات لجيشكم.. ليس للحرب، بل من أجل السلام، إظهار الضعف لا يؤدى إلا إلى العدوان والصراع، وإظهار القوة يوفر الردع ويُعزز السلام".
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