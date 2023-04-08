اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامى بشأن الاعتداءات على الأقصى

جدة - نرمين السيد - تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى اجتماعا طارئا، للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين، اليوم السبت، فى مقرها بجدة، لبحث اقتحامات واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلى على المسجد الأقصى والمصلين فيه، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها.





ومن المقرر أن يلقى حسين إبراهيم طه، الأمين العام للمنظمة، كلمة فى الاجتماع، الذى دعت له دولة فلسطين، والمملكة الأردنية الهاشمية، لتسليط الضوء على التطورات الخطيرة التى يمر بها المسجد الأقصى المبارك، جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

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