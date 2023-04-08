نائبة وزير الخارجية الأوكرانى تزور الهند الاثنين لطلب مساعدات

وبحسب التقرير، أحجمت الهند، التى تتولى رئاسة مجموعة العشرين هذا العام، عن إلقاء اللوم على حليفتها روسيا فى حربها بأوكرانيا، وسعت إلى إيجاد حل دبلوماسى مع تعزيز مشترياتها من النفط الروسى.
وأوضحت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "جباروفا"، التى ستصبح أول مسؤول حكومى أوكرانى رفيع المستوى يزور الهند منذ الغزو الروسى، ستدعو نيودلهى إلى توجيه "رسالة قوية من أجل السلام"، إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الذى من المقرر أن يزور الهند فى يوليو، لحضور قمة لمنظمة شنجهاى للتعاون وسيزورها مرة أخرى فى سبتمبر، لحضور قمة مجموعة العشرين.
وتطلب أوكرانيا من الهند المزيد من المساعدات الإنسانية، بما فى ذلك الأدوية والمعدات الطبية ومعدات الطاقة لإصلاح البنية التحتية للطاقة التى تضررت خلال الحرب، ومن المتوقع أن يناقش الجانبان توصيل مثل هذا الدعم".
الترتيبات النهائية لزيارة "جباروفا" لا تزال قيد البحث، ولم ترد وزارة الخارجية الهندية بعد على طلب تعليق، ومن المتوقع أن تدعو "جباروفا" رئيس الوزراء الهندى، ناريندرا مودى، لزيارة كييف.
"جباروفا" ستستفيض خلال محادثاتها مع الحكومة الهندية فى عرض صيغة السلام الخاصة بالرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، والمكونة من عشر نقاط، وستدعو الهند إلى إضافة "صوتها العالمى المهم" للوصول إلى توافق فى الآراء على هذه الصيغة.
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