العالم اليوم - تصعيد.. تدريبات عسكرية صينية تحاكي تطويقا شاملا لتايوان

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 أبريل 2023 03:22 مساءً - ردا على اجتماع رئيس مجلس النواب الأميركي ورئيسة تايوان، الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي وتطالب الصين بالأحقية فيها كجزء من أراضيها، أرسلت بكين سفنا حربية وعشرات الطائرات المقاتلة باتجاهها، السبت، في مناورات عسكرية شاملة تحاكي تطويقا كاملا لتايوان.