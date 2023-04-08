العالم اليوم - الجيش اللبناني يعلن العثور على منصات صواريخ في سهل القليلة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 أبريل 2023 06:22 مساءً - قال الجيش اللبناني في تغريدة على موقع "تويتر" إنه تم العثور في سهل القليلة على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ التي كانت قد أعِدّت للإطلاق منذ أيام، ويجري العمل على تفكيكها.

وأثارت الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل من جنوبي لبنان، حالة من الجدل، بين مَن اعتبر أن تلك الصواريخ وما استجلبته من رد إسرائيلي صاروخي يخترق سيادة لبنان ويعرضه للخطر في ظل أوضاع اقتصادية وسياسية مزرية. الموقف اللبناني أصدرت حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها، نجيب ميقاتي، الخميس، بيانا أكدت فيه أن لبنان يرفض مطلقا "أي تصعيد عسكري ينطلق من أرضه واستخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات تتسبب بزعزعة الاستقرار القائم".

أكدت إدانة لبنان وشجبه لعملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، مشددا على أن الجيش وقوات اليونفيل يكثفان تحقيقاتهما. تسلسل الأحداث بدأت الأحداث في التسارع عصر الخميس، مع إطلاق عشرات الصواريخ من جنوبي لبنان على إسرائيل.

اتهمت إسرائيل حركة حماس الوقوف وراء الهجوم، لكن الأخيرة لم تؤكد ولم تنف ذلك.

شن الجيش الإسرائيلي ليل الخميس الجمعة سلسلة غارات على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة وأخرى قال إنها تابعة لها في لبنان.

ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق وابل من الصواريخ على مستوطنات جنوبي إسرائيل.

تجدد القصف الإسرائيلي ورد الفصائل في ساعات الفجر.

جاءت هذه الأحداث كلها بعد التوتر الذي شهده المسجد الأقصى الذي اقتحمته القوات الإسرائيلية يومي الأربعاء والخميس.

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