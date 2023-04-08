القاهرة الإخبارية: تشاد تمهل السفير الألمانى 48 ساعة لمغادرة أراضيها

جدة - نرمين السيد - قالت حكومة تشاد فى بيان لها، إنها أمرت السفير الألمانى جوردون كريكه، بمغادرة البلاد فى غضون 48 ساعة، فى قرار قالت مصادر إنه مدفوع بتصريحات له، بشأن تأخر انتقال تشاد إلى الحكم المدنى بعد انقلاب عام 2021، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وكتبت وزارة الإعلام التشادية على "تويتر" فى وقت متأخر أمس الجمعة: "قرار الحكومة هذا مدفوع بالموقف الذى يفتقر للكياسة وعدم احترام التقاليد الدبلوماسية". وقال مصدران بالحكومة التشادية، اليوم السبت، إن السفير كريكه انتقد تأجيل إجراء الانتخابات بعد الانقلاب، وحكمًا صدر العام الماضى، سيسمح للزعيم العسكرى المؤقت محمد إدريس ديبى، بخوض انتخابات عام 2024. ولم تعلق وزارة الخارجية الألمانية على طرد كريكه، لكن مصدرًا مطلعًا على تقدير الوزارة للموقف، قال إن هذه الخطوة "غير مفهومة على الإطلاق"، وإن الوزارة تجرى اتصالات مع السلطات التشادية.

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