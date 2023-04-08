العالم اليوم - نقص عمال الرصيف يتسبب في تعطيل العمل ببعض موانئ كاليفورنيا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 أبريل 2023 07:19 مساءً - شهد اثنان من أهم الموانىء في الولايات المتحدة شللا جراء عدم قدوم عدد كاف من عمال الرصيف إلى العمل، بحسب ما أعلن ممثل عن شركات الشحن.

ونظمت نقابة عمال الرصيف ما قالت إنه "إجراءات منسقة لمنع العمل" في الموقعين، بحسب بيان صادر عن رابطة المحيط الهادىء البحرية التي تمثل ناقلي الشحن.

ويأتي هذا في إطار نزاع طويل الأمد بين نقابة عمال الرصيف وناقلي الشحن متعلق بالأجور وأتمتة المعلومات.

وبحسب البيان فإن هذا أدى "إلى الإغلاق الفعلي لميناء لوس انجليس وميناء لونغ بيتش، أكبر بوابة للتجارة البحرية في الولايات المتحدة".

وينقل الميناءان المعروفان باسم مجمع سان بيدرو باي حوالي 20 مليون حاوية شحن سنويا بقيمة تزيد عن 300 مليار دولار.

ويعد المجمع تاسع أكبر ميناء في العالم من ناحية حصته في السوق، بحسب أرقام رسمية. ويلعب دورا رئيسية في حركة سلاسل الإمدادات العالمية.

وحذرت رابطة الشحن أن "هذه الإجراءات تقوض الثقة في موانىء الساحل الغربي" للولايات المتحدة.

من جهتها، قالت نقابة عمال الرصيف إن اعضاءها الذين تغيبوا عن العمل كانوا يقومون بإحياء الجمعة العظيمة مع عائلاتهم.

وأكدت النقابة أن "عمليات الشحن جارية مع استمرار عمال الرصيف في عملهم".