العالم اليوم - حفرة في الجدار.. سرقة متجر لـ"آبل" بطريقة عجيبة

انتم الان تتابعون خبر حفرة في الجدار.. سرقة متجر لـ"آبل" بطريقة عجيبة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 أبريل 2023 07:19 مساءً - تمكنت مجموعة من اللصوص في ولاية واشنطن الأميركية من سرقة متجر "آبل" من خلال إحداث فتحة في جدار أحد المحلات المجاورة.

وقالت الشرطة إن اللصوص سرقوا أكثر من 400 قطعة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 500 ألف دولار من متجر آبل، عن طريق حفرة حفروها في جدار حمام أحد المحلات المجاورة المتخصص ببيع آلات القهوة.

وقال صاحب متجر آلات القهوة: "أنا مندهش لأننا كنا الوسيلة التي مكنت العصابة من الوصول إلى متجر آبل ".

قال مارين مكاي، مدير الاتصالات في قسم شرطة المنطقة، في بيان: "إجمالاً، تمت سرقة ما قيمته حوالي 500000 دولار أميركي من البضائع وهي أجهزة هاتف وساعات ذكية".

وأضاف أن الجريمة تبدو وكأنها عملية منظمة ومعقدة، حتى الآن، لم يتم العثور على بصمات، لكن المحققين يحققون حاليا في كل ما يتوفر من معلومات".