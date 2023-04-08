العالم اليوم - بسبب "أصل كورونا".. انتقاد صيني "لاذع" لمنظمة الصحة العالمية

انتم الان تتابعون خبر بسبب "أصل كورونا".. انتقاد صيني "لاذع" لمنظمة الصحة العالمية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 أبريل 2023 07:19 مساءً - دافع مسؤولو صحة صينيون عن بحثهم عن مصدر فيروس "كوفيد-19"، وانتقدوا منظمة الصحة العالمية، بعد أن قال مديرها إنه "كان ينبغي على بكين مشاركة المعلومات الجينية في وقت أبكر".