الخارجية البريطانية تدعو إلى احترام الوضع الراهن بالقدس المحتلة

جدة - نرمين السيد - دعت وزارة الخارجية البريطانية إلى احترام الوضع الراهن بالقدس المحتلة، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية"، كما دعت الخارجية البريطانية للامتناع عن أى أعمال استفزازية بالقدس المحتلة، كما أدانت عنف الشرطة الإسرائيلية فى المسجد الأقصى، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".





وشددت الخارجية البريطانية أيضًا على أنه يجب الالتزام بنتائج لقائى العقبة وشرم الشيخ، وأن السلام المستدام يتحقق بالالتزام بحل الدولتين، واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلى ومعها مجموعة من المستوطنين على المسجد الأقصى، وطردت المعتكفين فى شهر رمضان المبارك. ونظم الفلسطينيون، أمس الجمعة، وقفة احتجاجية أمام المسجد الأقصى المبارك؛ تنديدًا بالتصعيد الإسرائيلى الذى حدث فى أكثر من مكان وأيضًا بحق المعتكفين بالمسجد الأقصى.

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