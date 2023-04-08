العالم اليوم - صورة.. حريق يلتهم طابقا في كنيسة بمصر والسلطات تحقق

انتم الان تتابعون خبر صورة.. حريق يلتهم طابقا في كنيسة بمصر والسلطات تحقق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 أبريل 2023 08:16 مساءً - تحقق النيابة العامة في مصر، بأسباب نشوب حريق في إحدى كنائس شمالي القاهرة، والذي التهم محتويات طابق بالكنيسة، دون وقوع خسائر بشرية.

تفاصيل الحريق

الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، الأنبا مارتيروس، قال لموقع "دوت الخليج":

الحريق نشب عصر السبت في الطابق التاسع والأخير بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا آبرام.

الكنيسة تقع في منطقة السماكين بالزاوية الحمراء، شمالي القاهرة.

رجال الحماية المدنية على الفور، دفعوا بـ4 سيارات إطفاء وتمكنوا من إخماد النيران قبل امتدادها لبقية طوابق الكنيسة.

رجال النيابة العامة انتقلوا لمعاينة موقع الحريق، وانتدبوا رجال المعمل الجنائي للوقوف على أسبابه.

ما مدى حجم الخسائر؟

الحريق أسفر عن التهام محتويات النادي الموجود بالطابق الذي نشب به، دون أن يسفر عن خسائر بشرية، حيث أن الكنيسة لم تكن بها أية أنشطة اليوم.

وقد تداول عدد من سكان منطقة الزاوية الحمراء صورا ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر النيران الضخمة المشتعلة في الكنيسة قبل إطفائها.

من جانبه، انتقل محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، وعدد من قيادات المحافظة لموقع الكنيسة، للإشراف على عملية إخماد النيران وتوفير اللازم للتعامل مع الموقف، بحسب تأكيد المكتب الإعلامي لمحافظة القاهرة.