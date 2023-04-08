نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان على شمال إسرائيل وجيش الاحتلال يرد بالمدفعية على موقعنا والان مع التفاصيل

دوت الخليج :-أعلن الجيش الاسرائيلي اليوم الخميس اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان، وذلك بعد اقتحامات قوات الاحتلال للمسجد الأقصى خلال اليومين الماضيين وأثارت تحذيرات من أعمال انتقامية في المنطقة، بينما قالت قناة إسرائيلية إن 100 صاروخ أطلقت من لبنان خلال 10 دقائق.

وقال الجيش في بيان أولي "في أعقاب التقرير الأولي بشأن انطلاق صفارات الإنذار في بلدتي شلومي وموشاف بيتزيت في الشمال، تم إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية وتم اعتراضه بنجاح من قبل الجيش الإسرائيلي".

بينما قالت القناة 14 في التلفزة الإسرائيلية إن 100 صاروخ أطلقت من لبنان خلال 10 دقائق على مستوطنات وبلدات شمالي إسرائيل.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة شخصين بشظايا صاروخية جراء القصف، بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه يجري إخلاء الشواطئ في منطقة مدينة نهاريا الساحلية.

ودوت صفارات الإنذار بشكل متواصل في منطقة الجليل الغربي، وأضاف أن المدفعية الإسرائيلية تقصف منطقتي القليلة وزبقين جنوبي لبنان بعدد من القذائف.

من جانبه ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بنيامين نتنياهو سيرأس اجتماعا أمنيا عالي المستوى لمتابعة التطورات بعد القصف من لبنان.

المصدر : الجزيرة + وكالات