مقتل 44 مدنيا فى هجومين لجماعات متشددة شمال بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - ووقع الهجومان فى قريتى كوراكو وتوندوبى فى منطقة الساحل بالبلد الواقع فى غرب إفريقيا، وهى منطقة اجتاحتها جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمى القاعدة وداعش وشنت هجمات مرارًا، خلال السنوات الماضية.
ولم تتضح بعد الجهة التى نفذت هجومى الخميس، لكن السلطات حملت المسؤولية، اليوم السبت، لجماعات إرهابية مسلحة.
ونزح ما يربو على مليونى شخص وقُتل الآلاف فى أعمال العنف ببوركينا فاسو، وهى إحدى أفقر دول العالم.
وتسببت الاضطرابات فى انقلابين نفذهما الجيش، العام الماضى، متعهدًا باستعادة السيطرة على البلاد، لكنه فشل فى وقف إراقة الدماء.
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