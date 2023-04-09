العالم اليوم - ردا على مناوراتها بمضيق تايوان..واشنطن توجه رسالة قوية لبكين

انتم الان تتابعون خبر ردا على مناوراتها بمضيق تايوان..واشنطن توجه رسالة قوية لبكين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 أبريل 2023 01:19 صباحاً - دعت الولايات المتحدة السبت الصين إلى "ضبط النفس" بعد بدئها مناورات عسكرية في محيط تايوان، مؤكدة أن واشنطن مستعدة للوفاء بالتزاماتها الأمنية في آسيا.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية "قنوات اتصالنا مع جمهورية الصين الشعبية ما زالت مفتوحة، وندعو دائمًا إلى ضبط النفس وعدم تغيير الوضع القائم".

وأضاف المتحدث "نحن واثقون بأن لدينا الإمكانات والقدرات الكافية في المنطقة لضمان السلام والاستقرار"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تتابع "ما تقوم به الصين من كثب".

وبدأت الصين السبت في مضيق تايوان تدريبات على "تطويق كامل" للجزيرة، كما ذكر التلفزيون الحكومي، في اليوم الأول من مناورات عسكرية تستمر حتى الإثنين.

وتأتي هذه التدريبات العسكرية في أجواء من التوتر مع الجزيرة بعد اجتماع رئيستها تساي إينغ وين مع رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي في الولايات المتحدة.

وردا على ذلك، توعدت بكين على الفور باتخاذ "إجراءات حازمة وقوية".

مناورات عسكرية صينية

ردا على اجتماع رئيس مجلس النواب الأميركي ورئيسة تايوان، الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي وتطالب الصين بالأحقية فيها كجزء من أراضيها، أرسلت بكين سفنا حربية وعشرات الطائرات المقاتلة باتجاهها، السبت، في مناورات عسكرية شاملة تحاكي تطويقا كاملا لتايوان.