الرئيس الأوكرانى يدعو إلى تسريع تقديم الدعم وسط التحرك نحو عضوية النانو

جدة - نرمين السيد - دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم، إلى تسريع الدعم لبلاده فى ظل الحرب الجارية مع روسيا، وذلك وسط توسع العلاقات مع العالم والتحرك نحو عضوية حلف شمال الأطلنطى "الناتو".





وأضاف زيلينسكى - فى رسالة وجهها إلى برلمان تشيلي، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم - "إن القيم التى نكافح من أجلها هنا فى أوكرانيا ذات صلة بكل دولة، بغض النظر عما إذا كانت بعيدة جغرافياً عنا، وعن شعبنا". وتابع أن "الجميع يقدر الأمن وأهمية الحماية من الإرهاب".

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