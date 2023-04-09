العالم اليوم - تفاصيل القصة الغريبة.. السجن لرجل قام بتخويف الدجاج

انتم الان تتابعون خبر تفاصيل القصة الغريبة.. السجن لرجل قام بتخويف الدجاج من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 أبريل 2023 09:22 صباحاً - حكم على رجل في الصين بالسجن 6 أشهر كاملة، بسبب إخافته 1100 دجاجة حتى الموت، في نزاع مع جاره.

القصة الغريبة

بدأت القضية الغريبة في أبريل من العام الماضي عندما شعر الرجل، ولقبه جو، بالضيق لأن جاره، ولقبه تشونغ، قام بقطع أشجاره دون إبلاغه.

ردا على ذلك، تسلل جو، وهو من مقاطعة هنغيانغ في مقاطعة هونان جنوب وسط الصين، إلى مزرعة دجاج السيد تشونغ في الليل في عدة مناسبات.

لم يتضح ما هي نية جو، لكن المحكمة في مقاطعة هينجيانغ سمعت أنه في إحدى الليالي، استخدم الرجل مصباحا كشافا "لتخويف الدجاج"، وفقا لصحيفة تشاينا ديلي الحكومية.

تسبب هذا في حشد الطيور في الزاوية، مما تسبب في سحق 460 منهم حتى الموت.

تم القبض على جو وأجبر على دفع تعويض تشونغ 440 دولار.

هذا القرار، جعله أكثر غضبا، ليعود إلى مزرعة تشونغ مرة أخرى لتكرار أفعاله، مما أدى هذه المرة إلى نفوق 640 دجاجة.

وقالت السلطات الصينية إن 1100 دجاجة نفقت جراء أفعاله.

وقالت المحكمة الثلاثاء إن تصرفات جو كانت مقصودة وحكمت عليه بالسجن 6 أشهر مع وضع تحت المراقبة لمدة عام، مع الأخذ في الاعتبار أن الرجل أبدى ندمه على سلوكه.