الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا فى العاصمة السورية دمشق

جدة - نرمين السيد - من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السورية - فى نبأ عاجل أيضا - إن هناك دوى انفجارات فى العاصمة دمشق ويجرى التحقق من طبيعتها. وكانت ثلاثة صواريخ قد أطلقت على مستوطنات إسرائيلية فى الجولان المحتل ليل السبت، وخلال ساعات قليلة، أطلقت ثلاثة صواريخ أخرى على المنطقة ذاتها.

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