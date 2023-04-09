العالم اليوم - ضرب في موقف الحافلة.. "واقعة مؤسفة" لنجم ريال مدريد

انتم الان تتابعون خبر ضرب في موقف الحافلة.. "واقعة مؤسفة" لنجم ريال مدريد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 أبريل 2023 10:23 صباحاً - استنكر أليخاندرو باينا "الاعتداء"، الذي تعرض له وسط تقارير إعلامية إسبانية أفادت بأن لاعب وسط فياريال تعرض للضرب من قبل لاعب ريال مدريد فيديريكو فالفيردي بعد فوز فريقه بنتيجة 3-2 على النادي الملكي، السبت.

وقال باينا عبر حسابه على تويتر إنه "سعيد للغاية بالفوز المذهل لفريقي في ملعب مثل سانتياغو برنابيو، لكن في نفس الوقت حزين للغاية للاعتداء الذي تعرضت له بعد المباراة".

وذكرت الإذاعة الإسبانية "كادينا سير" ووسائل إعلام أخرى، مساء السبت، أن فالفيردي ضرب باينا بينما كان لاعب فياريال على وشك ركوب حافلة الفريق.

وذكرت التقارير أن فالفيردي كان غاضبا من باينا بسبب إهاناته المزعومة أثناء المباراة، بما في ذلك التعليق على ابنه.

في رسالته على تويتر، نفى باينا إهانة نجل فالفيردي وقال: "أنا مندهش مما يقال عني...ذلك خاطئ تماما".

ولم يعلق أي من الناديين علنا على الحادث المزعوم.

وسجل صمويل تشوكويزي هدفين لتتعرض آمال ريال مدريد في الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني لضربة جديدة بخسارته 3-2 على أرضه بعدما أهدر تقدمه مرتين، السبت.

وفشل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي في الحفاظ على الزخم بعدما حقق فوزا مذهلا في ضيافة برشلونة 4-صفر في قبل نهائي كأس ملك إسبانيا، وبقي في المركز الثاني برصيد 59 نقطة وسمح لغريمه بتوسيع الفارق إلى 15 نقطة إذا فاز على جيرونا الإثنين.

ويستضيف ريال مدريد منافسه تشلسي الإنجليزي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، الأربعاء.