كوريا الجنوبية: بيونج يانج لا ترد على اتصالاتنا الدورية منذ أيام

جدة - نرمين السيد - قال مسؤولون فى كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إن بيونج يانج لم ترد على مكالمة صباحية روتينية عبر الخط العسكرى الساخن، وذلك لليوم الثالث على التوالى، دون أسباب واضحة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".





وبحسب الوكالة، تجرى الكوريتان مكالمتين يوميًا، الأولى صباحًا والثانية بعد الظهر، عبر الخطوط الساخنة العسكرية وخطوط الاتصال عبر الحدود، إلا أن كوريا الشمالية توقفت عن الرد على المكالمات الواردة من الجنوب منذ ظهر يوم الجمعة الماضى. وقال مسؤولو وزارة الدفاع فى كوريا الجنوبية إن بلادهم أجرت مكالمة عبر الخط العسكرى الساخن فى التاسعة صباحا اليوم الأحد، إلا أنه لم يتم الرد عليها مرة أخرى، ولا يتم إجراء الاتصالات عبر خط الاتصال الساخن خلال عطلات نهاية الأسبوع. وقال مسؤولو الدفاع فى كوريا الجنوبية، إنهم يخططون لإعادة المحاولة والاتصال بالشمال الساعة 4 مساء، لكنه من غير الواضح سبب رفض كوريا الشمالية الرد على المكالمات، إذ يأتى الامتناع عن الرد وسط تصاعد التوترات فى شبه الجزيرة الكورية بسبب التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية وأمريكا، وما أعقبها من تجارب الأسلحة من جانب كوريا الشمالية.

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