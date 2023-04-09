سوريا تتصدى لهجوم إسرائيلى بالصواريخ على المنطقة الجنوبية

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأحد، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلى بالصواريخ، موضحة أن الهجوم استهدف نقاطًا فى المنطقة الجنوبية، وأسقطت بعض صواريخ العدوان، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





ووفقًا للوكالة السورية، قال مصدر عسكرى، إنه فى نحو الساعة الخامسة من صباح اليوم "نفذ العدو الإسرائيلى عدوانًا جويًا بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السورى المحتل، مستهدفًا بعض النقاط فى المنطقة الجنوبية". وأكد المصدر العسكرى السورى أن وسائط الدفاعات الجوية السورية، تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، لافتًا إلى إلى وقوع بعض الخسائر المادية جراء هذا العدوان.

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