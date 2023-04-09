العالم اليوم - "حادثة خطيرة" في هامبورغ.. تحذير من مواد سامة في الهواء

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 أبريل 2023 12:22 مساءً - حذرت الشرطة في مدينة هامبورغ الألمانية السكان، الأحد، من احتمال وجود مواد سامة في الهواء بعد حريق بمنشأة تخزين.

وقال متحدث باسم الشرطة في هامبورغ إنه تم إجلاء نحو 140 شخصا وإنه لا يمكن على الفور تحديد مدى خطورة الوضع.

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