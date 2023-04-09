«القاهرة الإخبارية»: تفاصيل صادمة عن الوثائق الأمريكية المسربة

جدة - نرمين السيد - كشف تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية" عن تفاصيل أزمة الوثائق العسكرية الأمريكية المسربة على مواقع التواصل الاجتماعى، إذ انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى مجموعة جديدة من الوثائق السرية التى تتناول بالتفصيل أسرار الأمن القومى للولايات المتحدة.





وبحسب تقرير "القاهرة الإخبارية"، فإن الوثائق المسربة تتضمن لمحة جزئية عن الحرب فى أوكرانيا، كما أنها تشمل أسرارًا خاصة بالأمن القومى الأمريكى تتعلق بالشرق الأوسط والصين.

فيما اتهم مسئولون أمريكيون روسيا بالمسؤولية عن تسريب الوثائق، كما أكد الكرملين أن الوثائق كشفت تورط واشنطن فى الحرب فى أوكرانيا.

ومن جانب الرئاسة الأوكرانية، فقد أوضحت أن الوثائق الأمريكية المسربة تعد حملة تضليل روسية، وبدأت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا فى تسريب الوثائق.

وذكرت جريدة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن عدد الوثائق بلغ 100 وثيقة تتعلق بأوكرانيا والصين والشرق الأوسط، كما تتضمن الوثائق معلومات عن الأسلحة والخطط العسكرية، لافتة إلى أن هناك 9 ألوية تدربها الولايات المتحدة الأمريكية فى أوكرانيا.

ويعود عمر تلك الوثائق المسربة إلى 5 أسابيع ماضية، ما يعد انتهاكًا للاستخبارات الأمريكية والجهود المبذولة فى مساعدة أوكرانيا.