العالم اليوم - الكويت.. مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 أبريل 2023 02:16 مساءً - صدر مرسوم أميري في الكويت، الأحد، بتشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وفق ما ذكرت وكالة "كونا".

وتضمن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الكويتية:

طلال خالد الأحمد الصباح.. نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع بالوكالة.

خالد علي محمد الفاضل.. نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

بدر حامد يوسف الملا.. نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة.

فهد علي زايد الشعلة.. وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات.

وشمل التشكيل الحكومي الجديد في الكويت، 6 وزراء جدد، هم، إلى جانب الفاضل والشعلة:

عامر محمد علي محمد.. وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

مطلق نايف العتيبي.. وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون الإسكان.

محمد عثمان العيبان.. وزير التجارة والصناعة.

مناف عبد العزيز الهاجري.. وزير المالية ووزير الدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار.

وكانت الحكومة الكويتية قد قدمت استقالتها لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، في 23 يناير الماضي، نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال برلمان 2022.

وفي 19 مارس الماضي، أبطلت المحكمة الدستورية انتخابات مجلس 2022، وأعادت مجلس 2020.

ولم تحضر الحكومة الثلاثاء الماضي، أولى جلسات المجلس المعاد قانونيا، بالنظر لعدم تشكيلها.