العالم اليوم - 3 طروحات تضيف نحو 55 مليار دولار لرأسمال أسواق الإمارات

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 أبريل 2023 03:22 مساءً - أضافت طروحات ثلاثة جديدة ما يناهز 200 مليار درهم (54.5 مليار دولار) لرأس المال السوقي لأسواق الأسهم المحلية الإماراتية، مع إدراج أسهم "أدنوك للغاز" و"بريسايت" و"الأنصاري" للخدمات المالية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وتسهم الطروحات الجديدة في تحقيق خطط الأسواق المالية لمضاعفة قيمتها السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم (1.63 تريليون دولار) خلال السنوات المقبلة من مستوياتها البالغة حالياً نحو 3.3 تريليون درهم، بحسب بيان لوكالة أنباء الإمارات.

أدنوك للغاز

ووفق الوكالة، فقد وصل رأس المال السوقي لأسهم "أدنوك للغاز" عند الإدراج لنحو 182 مليار درهم (49.5 مليار دولار)، لترتفع إلى 231.8 مليار درهم (63.1 مليار دولار) مع نهاية الأسبوع الماضي.

وأدرجت أسهم "أدنوك للغاز" بسوق أبوظبي في 13 مارس الماضي، في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في السوق وأكبر اكتتاب عام أولي على مستوى العالم حتى الآن هذا العام، بعد أن جمع عائدات إجمالية بقيمة 9.1 مليار درهم (2.48 مليار دولار).

وحقق إكتتاب "أدنوك للغاز" أقوى طلب على الإطلاق على اكتتاب عام أولي في الإمارات، مع بلوغ إجمالي الطلب عبر جميع الشرائح أكثر من 450 مليار درهم (122.5 مليار دولار) متجاوزاً في المجمل القيمة المستهدفة بحوالي 50 مرة.

بريسايت

وبحسب الرصد، بلغ رأس المال السوقي لأسهم "بريسايت" عند الإدراج لنحو 7.5 مليار درهم (ملياري دولار) ليصعد إلى 18.4 مليار درهم (5 مليارات دولار) مع نهاية الأسبوع المنصرم.

وأدرجت أسهم "بريسايت" في 27 مارس الماضي مع بلوغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام 94.9 مليار درهم (25.8 مليار دولار)، حيث تمت تغطية الطرح بواقع 136 مرة في المجمل، باستثناء المستثمر الأساسي في الشركة المتمثل بالشركة "العالمية القابضة".

الأنصاري

ووفق رصد "وام"، فقد سجل رأس المال السوقي لأسهم "الأنصاري" للخدمات المالية عند الإدراج نحو 7.73 مليار درهم (2.10 مليار دولار)، وزاد إلى 8.92 مليار درهم (2.43 مليار دولار) بنهاية الأسبوع الماضي.

وتعد "الأنصاري" من أولى الشركات العائلية التي يتم إدراج أسهمها في الدولة والتي شكَلت أول طرح عام أولى في دبي لعام 2023، وذلك بالتزامن مع مرور عام على بدء مسيرة سوق دبي المالي، والذي شهد خلالها طرح وإدراج أسهم خمس شركات حكومية وخاصة.