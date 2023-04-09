ماكرون يطالب أوروبا بتقليص ارتباطها بأمريكا وتجنب مواجهة محتملة مع الصين

جدة - نرمين السيد - كما حث ماكرون الأوروبيين على تقليل اعتمادهم على الدولار الأمريكى خارج "الحدود الإقليمية". وتتصاعد التوترات الأمريكية الصينية حول تايوان، حيث يتعهد أعضاء الكونجرس بمواصلة تسليح تايبيه، فيما يجرى الجيش الصينى تدريبات على تطويق تايوان بشكل كامل. وبالتزامن، تطورت حملة الصين ودول بريكس لتحييد سيطرة الدولار الأمريكى على الاقتصاد العالمى، خاصة بعد استخدام العملة فى العقوبات ضد روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.

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