سياسى سودانى: علاقات متجذرة مع مصر وتعمل لتقريب وجهات النظر بين السودانيين

جدة - نرمين السيد - أكد محمد حمد سعيد، الأمين العام للحزب الوطنى للاتحادى، أنّ العلاقات المصرية السودانية عميقة ومتجذرة فى التاريخ، وهى علاقات معروفة تاريخيًا، منذ أيام الممالك والسلاطين وتاريخ ما قبل الميلاد مثل حضارة مملكة مروى، وهناك تداخل سكانى معروف بين البلدين.





وأضاف سعيد، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "اكسترا نيوز": "السودان هو البلد الوحيد الذى يجاوره مصر من جانبين وهما الشرق والشمال"، مشيرًا إلى أن الأسر المصرية السودانية متداخلة ومترابطة ولا يستطيع أن يقدح أحد فى العلاقات بين الشعبين، حيث تتغير العلاقات بين الحكومات: "أما حزبنا فإن اسمه الاتحادى لأنه كان يدعو إلى الاتحاد مع مصر بعد الحكم الإنجليزى". وواصل: "اليوم هناك أعداد ضخمة من السودانيين فى مصر والمصريين فى السودان، والعلاقات الاقتصادية بين البلدين قوية، أما بالنسبة لورشة العمل التى استضافتها القاهرة فى فبراير الماضى بخصوص التحول الديمقراطى وحضرها قرابة الـ85 شخصية سودانية، فإن مصر هى الأولى الأقربين حيث يمكنها الإدلاء بدلوها وأن تدخل وسيطة وأخا لتقريب وجهات النظر، والسودان يسع الجميع".

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