ماكرون: على أوروبا أن تقلل من اعتمادها على الدولار الأمريكى

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إنه يتوجب على أوروبا أن تقلل من اعتمادها على الدولار الأمريكى خارج "الحدود الإقليمية"، حسبما نقلت صحيفة "روسيا اليوم"، فى نبأ عاجل منذ قليل.





وكان الرئيس الأمريكى الأسبق، دونالد ترامب، قد حذر من انهيار الدولار، وقال فى تصريحات قبل أيام على هامش محاكمته فى مانهاتن: "عملتنا تنهار وقريبًا لن تكون عملة العالم الاحتياطية وستكون أكبر خسارة لنا فى 200 عام". وتطورت حملة الصين ودول بريكس لتحييد سيطرة الدولار الأمريكى على الاقتصاد العالمى، خاصة بعد استخدام العملة فى العقوبات ضد روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.

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