العالم اليوم - تركيا.. قطاع السيارات يسجل رقما قياسيا في صادرات مارس

انتم الان تتابعون خبر تركيا.. قطاع السيارات يسجل رقما قياسيا في صادرات مارس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 أبريل 2023 04:23 مساءً - سجل قطاع صناعة السيارات في تركيا أعلى رقم صادرات شهري، في شهر مارس المنصرم، بواقع 3.3 مليارات دولار.

وبحسب بيان صادر عن اتحاد "أولوداغ" لمصدري صناعة السيارات، الأحد، فإن صادرات القطاع زادت 22.8 بالمئة في مارس، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبلغت 3.3 مليارات دولار.

في حين بلغ اجمالي صادرات قطاع السيارات في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 8 مليارات و619 مليون دولار، بزيادة قدرها 15.8 بالمئة.

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد "أولوداغ" باران تشليك، إن الرقم القياسي الذي تم تسجيله في مارس، شكل دافعا مهما للقطاع للوصول إلى هدف 34 مليار دولار صادرات سنوية، في مئوية الجمهورية التركية.

ومن جهة أخرى، كانت مبيعات السيارات الكهربائية في تركيا قد حققت قفزة كبيرة خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، أكثر من إجمالي المبيعات للأشهر الستة الأولى من العام الماضي.

ووفقًا لبيانات من جمعية موزعي السيارات "ODMD" مطلع مارس الماضي، فإن مبيعات السيارات والمركبات التجارية الخفيفة زادت بنسبة 50.4 بالمئة في أول شهرين من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وفي الفترة المذكورة، ارتفعت مبيعات السيارات في البلاد بنسبة 44.3 بالمئة لتصل إلى 96 ألفًا و 195 سيارة، وزادت مبيعات المركبات التجارية الخفيفة بنسبة 69.7 بالمئة لتصل إلى 35 ألفًا و 847 سيارة.