العالم اليوم - إيرادات الفنادق في سلطنة عمان ترتفع 68 بالمئة بنهاية فبراير

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 أبريل 2023 04:23 مساءً - شهدت إيرادات الفنادق ذات التصنيف بين 3 إلى 5 نجوم في سلطنة عُمان ارتفاعًا بمعدل 68 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 49.4 مليون ريال عُماني (126.2 مليون دولار) بنهاية شهر فبراير 2023.

وأشارت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي عدد نزلاء الفنادق ذات التصنيف بين 3 على 5 نجوم في سلطنة عمان ارتفع بنسبة 37.4 بالمئة مسجلا حتى نهاية شهر فبراير الماضي نحو 358 ألف نزيل مقارنة بـ 260 ألف نزيل من الفترة نفسها للعام الماضي.

وشهدت نسبة الإشغال نموا بمقدار 37.2 بالمئة مسجلة 61.5 بالمئة في فبراير الماضي مقارنة بنحو 44.8 بالمئة من الفترة نفسها من العام الماضي.

ووضحت البيانات أن عدد النزلاء الأوقيانوسيين خلال الفترة نفسها شهد نموا بمعدل 320.8 بالمئة من ألفين و69 نزيلا في نهاية شهر فبراير 2022 إلى 8 آلاف و706 نزلاء حتى نهاية شهر فبراير 2023م.

يليهم النزلاء الآسيويون الذين نما عددهم من 24 ألفا و458 نزيلا في نهاية شهر فبراير 2022 إلى 41 ألفا و674 نزيلا نهاية شهر فبراير 2023، بنسبة نمو بلغت 70.4 بالمئة.

أما عدد النزلاء الخليجيين فقد بلغ 22 ألفا و365 نزيلا حتى نهاية شهر فبراير 2023 مسجلين نسبة ارتفاع بلغت 62 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، ثم عدد النزلاء العرب الآخرين بنسبة 54.4 بالمئة من 9 آلاف و122 نزيلا من نهاية شهر فبراير 2022 إلى 14 ألفًا و84 نزيلا حتى نهاية شهر فبراير 2023.