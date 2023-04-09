العالم اليوم - عبد الله بن زايد وبلينكن يبحثان هاتفيا تطورات الشرق الأوسط

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 أبريل 2023 06:22 مساءً - أجرى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، خلال اتصال هاتفي، مباحثات مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في هذا الصدد على أهمية وقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين والعمل نحو دفع مسارات السلام والاستقرار في المنطقة من أجل ازدهار ورخاء شعوبها.

كما ناقش الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية الأمريكي المستجدات على الصعيدين الإقليمي والعالمي والجهود المبذولة من أجل صون الأمن والسلم الدوليين، بحسب وكالة "وام".