فوكس نيوز: الأمريكيون يغيرون أهم تقاليد عيد الفصح بسبب ارتفاع الأسعار

جدة - نرمين السيد - وذكرت القنا، أنه عرض على المواطنين، استبدل بيض عيد الفصح المصبوغ، بحبات بطاطا يتم صبغها كالبيض.

وبحسب مؤشر أسعار السلع الأمريكى، فإنَّ أسعار البيض استقرت فى أعلى مستوياتها خلال يناير الماضى، إلَّا أنَّ الأسعار لا تزال أعلى بنسبة 55% فى فبراير مقارنة بذات الفترة من العام الماضى، بينما ارتفعت أسعار البطاطس بنسبة 14% فقط على أساس سنوى.

قدمت الشركة وهى الجهة التسويقية التى تمثل المزراعين والمستوردين الأمريكيين، نصائح عبر موقعها الإلكترونى، منها تزيين البطاطا بدلا من البيض، مشيرة إلى أنَّ البطاطا أقل هشاشة وأكثر ملاءمة للأطفال من البيض، الذى يمكن أن يصدر روائح كريهة إذا فسد كما أنها تسهم فى توفير المال.