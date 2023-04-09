جدة - نرمين السيد - قال خالد عبيد الله، الخبير الاستراتيجى السودانى، إن العلاقة بين مصر والسودان لا تحتاج الكثير من الكلام، فهذا شعب واحد يربطه النيل، لافتًا إلى العديد من الاتفاقيات بين البلدين، مثل اتفاقية الدفاع المشترك والتدريبات العسكرية التى تتم بين الجيشين المصرى والسودانى.





وأضاف عبيد الله خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مدخل الصناعات المصرية إلى إفريقيا هو السودان، مشددًا على أن الأمن السودانى يتجه شمالا، أى فى اتجاه مصر، ولا يتجه شرقا أو غربا كما يدعى البعض. وتابع خبير استراتيجى سودانى، أن العلاقات المصرية السودانية موروثة منذ فجر التاريخ، مشددًا على أن السودانيين لجأوا إلى مصر فى الأزمات الأخيرة بدلا من التوجه إلى منطقة أخرى. وأكد: "هناك ارتباط بين مصر والسودان والسعودية واليمن وجيبوتى شمالا، وذلك بالبحر الأحمر، وهو أمر مهم جدا على المستوى الاقتصادى"، لافتًا إلى أن تنامى الجماعات الإرهابية والإتجار فى المخدرات يحتاج إلى المزيد من التعاون بين القوات الأمنية فى هذه البلاد، وهذه المشكلات قلت كثيرا وتم السيطرة عليها وأصبح الأمر أكثر قابلية للتحكم فيه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبير سودانى: نحن شعب واحد.. وأمننا القومى يتجه شمالا نحو مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.