ماكرون يدعو أوروبا إلى عدم التبعية لأمريكا
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد الدول الأوروبية إلى ألا تصبح تابعة للولايات المتحدة الأمريكية وعليها أن تقاوم جميع الضغوط الرامية لتحويلها إلى تابعة للولايات المتحدة.
وشدد الرئيس الفرنسي في حديث مع عدد من الصحفيين، على ضرورة بُعد أوروبا من واشنطن، منوها بأنه يجب ألا تنجر إلى مواجهة بين الولايات المتحدة وبكين حول القضية التايوانية.
وأجاب الرئيس الفرنسي ماكرون عندما سُئل من أحد الصحفين بـ هل من مصلحتنا تسريع حدوث أزمة حول تايوان؟ بالنفي، معربا عن قلقه بشأن تحول الأوروبيون، داعيا إلى تقليل الاعتماد على العملة الأمريكية "الدولار" خارج الحدود الإقليمية.
وأدلى الرئيس الفرنسي إيمانويل بتلك التصريحات وهو على متن طائرته، للعودة إلى بلاده بعد انتهاء زيارته للصين التي استغرقت ثلاثة أيام، لتعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة الأوضاع والملفات الإقليمية والدولية.
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