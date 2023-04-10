العالم اليوم - وفاة الممثل السوري فائق عرقسوسي

انتم الان تتابعون خبر وفاة الممثل السوري فائق عرقسوسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 أبريل 2023 07:19 صباحاً - نعت نقابة الفنانين ووزارة الثقافة في سوريا الفنان فائق عرقسوسي، الذي وافته المنية، الأحد، عن عمر ناهز تسعة وستين عاماً.

وبحسب وكالة "سانا"، ولد الفنان الراحل فائق عرقسوسي في محافظة دمشق عام 1954، وعرف في الوسط الفني بأدواره المتميزة، ولا سيما في المسرح، وحقق نجاحاً كبيراً أثناء دراسته في معهد الفنون المسرحية في القاهرة الذي التحق به، وشكل البوابة التي عبر منها للاحتراف في المجال الفني وخطوته الأولى نحو عالم الفن.

وقدم عرقسوسي العديد من المسلسلات الدرامية السورية والعربية، كما قدم العديد من الأعمال المسرحية، ولاقت موهبته شهرة واسعة على مستوى سورية والوطن العربي، وانعكست على أدواره الكثيرة التي قدمها عبر الشاشة الصغيرة وخشبات المسارح.

وقدم عرقسوسي العديد من المسلسلات التلفزيونية التي لاقت رواجاً ونجاحاً، وأصبح بعضها من ذاكرة مسلسلات التلفزيون السوري، ومن أهم تلك الأعمال الإمام، وامرأة من رماد، وساعة الصفر، وأسمهان، ولورنس العرب، والظاهر بيبرس، وعياش، وقتل الربيع، وومضات من تاريخنا، وهولاكو، وبيازد والرحيل إلى الوجه الآخر.

وآخر الأعمال التي شارك فيها عرقسوسي كان في مسلسل الدراما المشتركة "عروس بيروت".