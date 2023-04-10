العالم اليوم - مشكلات ChatGPT تتوالى.. معلومات مسربة وأخرى مزيفة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 أبريل 2023 08:16 صباحاً - بدا أن روبوت الدردشة "ChatGPT"، الذي يشغل الدنيا ويملأ الناس هذه الأيام بفعل قدراته الهائلة على إنشاء النصوص، يعاني من أوجه قصور، تهدد بوضع الشركة المالكة في قفص الاتهام.