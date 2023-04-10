العالم اليوم - الصين تندد بتوغل مدمرة أميركية في بحر الصين الجنوبي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 أبريل 2023 08:16 صباحاً - نددت الصين، اليوم الاثنين، "بتوغل" مدمرة أميركية في قطاع في بحر الصين الجنوبي تطالب به بكين، بعد اعلان البحرية الأميركية أن السفينة الحربية "ميليوس" أجرت عملية تندرج في إطار "حرية الملاحة".

وقال الناطق باسم القيادة الجنوبية في الجيش الصيني تيان جونلي، في بيان، إن "المدمرة قاذفة الصواريخ ميليوس توغلت بشكل غير قانوني في المياه المحاذية لشعاب ميجي في جزر نانشا الصينية من دون موافقة الحكومة الصينية"، وفقا لفرانس برس.

وأضاف جونلي أن سلاح الطيران الصيني "تابع السفينة وراقبها".

من ناحيتها، قالت البحرية الأميركية إن المدمرة ميليوس التابعة لها والمزودة بصواريخ موجهة أبحرت في بحر الصين الجنوبي بالقرب من جزر "سبراتلي"، اليوم الاثنين، في إجراء يهدف إلى التأكيد على الحقوق والحريات الملاحية.

وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي يجرى فيه الجيش الصيني محاكاة لشن ضربات دقيقة على أهداف رئيسية في تايوان في إطار مناورات حول الجزيرة، ووسط تزايد التوتر بين الصين والولايات المتحدة، وفقا لرويترز.

وقالت البحرية الأميركية إن العملية التي قامت بها المدمرة تتفق مع القانون الدولي.

وقال بيان للبحرية الأميركية إن "عملية حرية الملاحة هذه تدعم الحقوق والحريات والاستخدامات المشروعة للبحر".

هر الماضي وقع خلاف بين الصين والولايات المتحدة بشأن تحركات المدمرة ميليوس التي قالت الصين إنها دخلت مياهها الإقليمية في بحر الصين الجنوبي بالقرب من جزر باراسيل.