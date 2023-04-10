زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية تكساس الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها، بوقوع زلزال بقوة 4.1 درجة بمدينة ستانتون بولاية تكساس الأمريكية.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها، بوقوع زلزال بقوة 4.1 درجة بمدينة ستانتون بولاية تكساس الأمريكية. وكانت الولايات المتحدة قد تعرضت الشهر الماضى، لزلزال مماثل، إذ ذكرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، أن زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب ولاية ألاسكا.

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