مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى مجددا

جدة - نرمين السيد - وجاء هذا الاقتحام عقب فترة قصيرة من اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى لباحات المسجد من أجل تأمين الاقتحام، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية". يأتى ذلك مع استمرار الانتهاكات التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى.

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